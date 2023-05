Un profesor de educatie fizica, care preda in comuna Prundeni, sat Zavideni, a fost acuzat de comiterea mai multor fapte de natura sexuala. In fapt, barbatul ar fi intretinut relatii sexuale cu o eleva de-a sa, in varsta de 13 ani. Totul s-a intamplat in cursul anului trecut insa procurorii Parchetului Dragasani au deschis un dosar penal in luna aprilie 2023. Totodata, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Valcea, in urma anchetei penale, a decis sa-i desfaca contractul de munca profesorului de ... citeste toata stirea