Se implementeaza proiecte pe banda rulanta la Pausesti Otasau. Schimbarea la fata a comunei, realizata in ultimii ani, se poate vedea cu ochiul liber, iar conditiile de trai ale cetatenilor s-au imbunatatit simtitor. Administratia publica locala condusa de primarul Catalin Avan este in permanenta in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparenta, echitabila, competenta si eficienta. Acum, edilul sef anunta ca proiectul privind construirea a patru ... citeste toata stirea