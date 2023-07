Administratia publica din comuna Orlesti a dat startul unuia dintre cele mai importante proiecte. Este vorba despre "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Orlesti, judetul Valcea" , proiect ce a primit finantare prin AFIR, in valoare de aproximativ 1 milion de euro.Prin proiect se va realiza modernizarea, prin refacerea elementelor geometrice, asfaltarea si asigurarea scurgerii apelor, a 5 drumuri de exploatare agricola in lungime totala de 6469 m. Iata care sunt aceste drumuri, ... citeste toata stirea