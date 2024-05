Proiect de milioane de euro, aprobat pentru Ramnicu Valcea. De unde vin banii

Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Vest Oltenia a transmis joi, 23 mai 2024, Primariei Ramnicului o scrisoare prin care informeaza ca proiectul numit "Revitalizare zona urbana Nord", depus de Municipalitate in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021/2027, a trecut de etapa tehnico-financiara. Proiectul a obtinut 86 de puncte, devenind acum eligibil pentru a "merge" in etapa urmatoare a procedurilor necesare, aceea a semnarii contractului de finantare.Proiectul in valoare de ... citește toată știrea