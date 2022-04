Proiect pentru cresterea eficientei energetice a sediului Primariei Dragasani

Conducerea Primariei Dragasani a propus spre aprobare in Consiliul Local un proiect se hotarare privind "Cresterea eficientizarii energetice a sediului Primariei municipiului Dragasani". Astfel, s-a solicitat aprobarea pentru depunerea acestui proiect in cadrul Planului de Redresare si Rezilienta a al Romaniei. Valoarea maxima eligibila a investitiei este de peste 2 milioane de euro, iar UAT Dragasani si-a luat angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile.Asadar, in cadrul proiectului ... citeste toata stirea