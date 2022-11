Proiect pentru realizarea unui traseu turistic la Galicea

Primaria Galicea a mai depus recent un nou proiect in vederea obtinerii finantarii. De data aceasta, administratia publica locala si-a indreptat privirea spre dezvoltarea turistica a localitatii si promovarea obiectivelor de pe raza comunei. Astfel, cererea de finantare a fost depusa pe FLAG Lotru - Olt Mijlociu "Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, creare locuri de munca in zona FLAG". Proiectul in valoare de circa 100.000 de euro, cu tot cu TVA, presupune realizarea unui traseu ... citeste toata stirea