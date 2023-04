Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Vest Oltenia a lansat miercuri, 26 aprilie 2023, in statiunea Calimanesti, initiativa Comisiei Europene "Europa in regiunea mea". Este vorba despre o campanie de informare a cetatenilor din zona cu privire la beneficiile atragerii de fonduri europene in comunitati. Campania se va desfasura pe parcursul unei luni sub sloganul "Crestem cu energie olteneasca".Lansarea a avut loc la Gradinita cu program prelungit Nr. 1 din statiunea Calimanesti, care a ... citeste toata stirea