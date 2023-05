Primarul comunei Prundeni, Cristina Munteanu, pregateste noi proiecte pentru a fi implementare in localitate. Investitiile se refera la montarea unor statii de incarcare electrice, dar si la achizitionarea unor microbuze scolare electrice."Pe componenta C15, recent, am primit de la Consiliul Judetean o informare in ceea ce priveste achizitia de microbuze electrice pentru transportul copiilor. Vin ca o manusa acum pentru ca noi! Ne conformam si in ceea ce priveste numarul de elevi pe care ii ... citeste toata stirea