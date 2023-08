Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a realizat in cursul acestei veri un film de prezentare a unor proiecte cu finantare europeana prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 implementate sau in curs de implementare in judetul Valcea, care a fost dat publicitatii pe contul de Facebook al agentiei https://fb.watch/mJiNFiJa29/. In cuprinsul materialului video, primarul Mircia Gutau prezinta proiectele municipiului din zona de mobilitate urbana - artera de legatura dintre ... citeste toata stirea