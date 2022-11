Proiectul de amenajare a unei paduri-parc pe Dealul Capela a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Marti, 1 noiembrie, Primariei Ramnicului i-a fost transmis Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Avizare pentru Silvicultura din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor pentru Studiul de fundamentare privind amenajarea unei paduri-parc pe Dealul Capela. Terenul vizat are o suprafata de 46,552 ha si a intrat in administrarea Municipiului Ramnicu Valcea prin HG nr. 133/27.01.2022 in vederea realizarii unor amenajari de tip padure-parc, ulterior Primaria Ramnicului intocmind un Studiu ... citeste toata stirea