In data de 9 ianuarie, Proiectul de buget local al Municipiului Ramnicu Valcea pe anul 2023 a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei, la adresa www.primariavl.ro, dandu-se astfel startul procedurii de consultare publica in conformitate cu legislatia in vigoare, iar pana la acest moment s-au primit 10 sugestii si observatii fata de propunerea Municipalitatii. Cetatenii interesati sa participe la procesul ... citeste toata stirea