Un proiect de modernizare a iluminatului public va fi implementat in scurt timp in comuna Galicea, finantarea fiind aprobata deja de Administratia Fondului de Mediu (AFM). Este vorba de realizarea unui sistem integrat de iluminat, de ultima generatie, prin telegestiune. Investitia propriu-zisa consta in montarea a 345 de lampi cu LED cu functie de aprindere si luminozitate in functie de miscare. Acestea vor fi montate din stalp in stalp, pe toate strazile din Galicea. ... citeste toata stirea