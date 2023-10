Joi, 5 octombrie, chiar de Ziua Educatiei, PNL a lansat la Ramnicu Valcea, in cadrul unui eveniment ce s-a bucurat de o prezenta numeroasa, campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea legii initiate de Organizatia Femeilor Liberale prin care accesul copiilor sub 16 ani pe site-urile social media sa aiba loc doar in baza unui acord explicit exprimat de parinti. Initiativa legislativa apartine senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc, fiind sustinuta si de parlamentarii PNL Valcea Cristian Buican, ... citeste toata stirea