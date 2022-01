Prostituate din Valcea si Brasov, talharite de trei barbati

Specializati in talharirea de prostituate, trei barbati au fost bagati dupa gratii dupa ce au fost prinsi de politisti. Aventura talharilor a inceput in Brasov, acolo unde au mers la locuinta unor femei ce-si vand corpul pe bani. Ajunsi acolo, barbatii le-au amenintat pe prostituate si au fugit cu 4.200 lei si cu alte bunuri din apartament. Cei trei au fost prinsi vineri seara, in timp ce talhareau doua prostituate din Valcea.Tinerii talhari sunt din Dambovita si au varste cuprinse intre 24 ... citeste toata stirea