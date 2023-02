PSD Ramnicu Valcea si-a ales noua conducere

In an pre-electoral, PSD Valcea se mobilizeaza in tot judetul. Se aleg noile conduceri, se face o analiza a membrilor activi si a potentialului electoral in fiecare localitate in parte.Cea mai importanta organizatie este fara indoiala cea de la Ramnicu Valcea, care ieri, 3 februarie 2023, si-a alea noile structuri de conducere. Asa cum era de asteptat, Florian Marin a obtinut majoritatea absoluta si va continua in fruntea PSD Ramnicu Valcea in urmatorii ani, ani importanti din punct de vedere ... citeste toata stirea