PSD Ramnicu Valcea tureaza motoarele

Organizatia Municipala a PSD Ramnicu Valcea se pregateste usor-usor pentru viitoarele campanii electorale. Presedintele Florian Marin a decis sa organizeze alegeri atat pentru pe care o detine interimar, cat si pentru structurile de tineret, femei si pensionari. Este evident ca isi doreste sa puna lucrurile la punct si sa inceapa in forta munca de partid pre-electorala. Sigur, interimatul nu-l impiedica pe Marin sa aiba o activitate politica intensa. Iata ce are in plan liderul PSD Ramnicu ... citeste toata stirea