Social-democratii valceni si-au ales noua conducere, in cadrul unei conferinte ce a avut loc vineri, 6 octombrie 2023. Asa cum era de asteptat Constantin Radulescu a fost reales presedinte al organizatiei judetene a PSD Valcea, iar ulterior acesta a solicitat votul delegatilor pentru echipa pe care si-o doreste alaturi in acest nou mandat. Singura surpriza la aceasta conferinta a fost sustinerea pe fata a primarului Mircia Gutau. Sigur, social - democratii si-au anuntat in nenumarate randuri ... citeste toata stirea