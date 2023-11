Problema colectarii si a depozitarii gunoiului este una care "arde" cam in toate localitatile judetului Valcea. Daca in privinta depozitarii lucrurile se vor rezolva cat de curand, dupa ce Consiliul Judetean va inaugura mega-proiectul de la Roesti (acolo unde se realizeaza un depozit ecologic de deseuri si o statie de sortare - vezi foto jos), ei bine in privinta colectarii lucrurile inca sunt incerte. Desi ADI Salubrizare avea sarcina precisa de a organiza licitatia pentru stabilirea ... citeste toata stirea