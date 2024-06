RAJDP Valcea executa lucrari de un milion de lei pentru un investitor privat care va crea o mie de locuri de munca in judet

Zilele acestea, angajatii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Valcea lucreaza pe un santier deschis in comuna Francesti, in zona in care functioneaza societatea comerciala La Provincia. Regia aflata in subordinea Consiliului Judetean Valcea executa aceste lucrari pentru care beneficiarul, adica societatea privata amintita mai sus, va achita suma de aproximativ un milion de lei. In aceasta zona a comunei Francesti, societatea comerciala amintita construieste o noua unitate de ... citește toată știrea