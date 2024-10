Ramnicu Valcea continua reindustrializarea. Fabrica de vopsele Evolor, la urmatorul nivel

EVOLOR, urmatorul capitol:Producatorul de lacuri si vopseluri a inaugurat noua fabrica pe platforma industriala Oltchim, CA in crestere cu 50% in ultimii 2 ani* Producatorul de lacuri si vopseluri EVOLOR, detinut de holdingul ROCA Industry, inaugureaza oficial o noua facilitate de productie performanta, pe platforma industriala Oltchim Ramnicu Valcea, in urma unei investitii de 3 mil. EUR.* Cifra de afaceri a companiei a atins in 2023 valoarea de 96,2 mil. RON, in crestere cu 50% in ... citește toată știrea