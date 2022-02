Ramnicu Valcea intra oficial in competitia pentru participarea la Misiunea "100 de Orase Inteligente si Neutre Climatic"

Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a fost anuntata in data de 16 februarie 2022 de catre Comisia Europeana ca a intrat in faza finala a selectiei pentru participarea la Misiunea "100 de Orase Inteligente si Neutre Climatic" a Comisiei Europene. Ramnicu Valcea si-a exprimat astfel intentia de a deveni parte a unui proiect in cadrul caruia va avea posibilitatea de a lucra cu alte orase si de a invata de la experti ai altor unitati administrativ-teritoriale, ai Comisiei Europene, ai diferitelor ... citeste toata stirea