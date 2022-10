RAMNICU VALCEA. O tanara a amenintat ca se arunca de la etaj impreuna cu bebelusul

O tanara in varsta de 22 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, a pus pe jar autoritatile in aceasta dimineata de marti, 11 octombrie 2022. Printr-un mesaj pe messenger, ea si-a amenintat fostul iubit ca se arunca, impreuna cu copilul lor in varsta de 1 an, de la etajul 7 al unui bloc situat pe bulevardul Dem Radulescu. Barbatul a sunat imediat la 112 si a anuntat intentiile fostei concubine, speriat pentru viata ei si a copilului lor.La scurt timp, la fata locului au ajuns mai multe echipaje ... citeste toata stirea