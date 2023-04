Desi avea ordin de protectie impotriva sa, asta nu l-a impiedicat pe un individ sa mearga la locul de munca al fostei iubite si sa o ameninte cu acte de violenta. Incidentul a avut loc ieri, 26 aprilie a.c., in cartierul Nord al municipiului Ramnicu Valcea. Barbatul in varsta de 50 de ani, din municipiu, a fost imediat ridicat de politisti, iar ulterior retinut pentru 24 de ore pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu."In fapt, in cursul zilei de ieri, acesta ... citeste toata stirea