Ramnicu Valcea: servicii foarte bune la preturi promotionale pentru Caminul de Batrani Davvero

Grija fata de parintii si bunicii nostri este o datorie de onoare. Pentru familiile care nu pot asigura serviciile necesare traiului in conditii bune a unui senior exista caminele de batrani. Unul dintre cele mai bune din judetul Valcea este Casa Davvero. Situata pe Calea Bucuresti (varianta municipiului Ramnicu Valcea) nr 334, in cartierul Goranu, Casa Davvero pune la dispozitie doritorilor camere cu doua, cu trei sau cu patru paturi. Fiecare camera are propria baie. Important de stiut este ca ... citeste toata stirea