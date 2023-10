Noi informatii in cazul socant de la Horezu, acolo unde, zilele trecute, un batran de 79 de ani a fost desfigurat de un urs. Barbatul este in stare extrem de grava la Spitalul din Craiova, insa anchetatorii au continuat cercetarile la fata locului. Potrivit surselor noastre, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea s-au deschis doua dosare penale: unul pentru vatamare corporala din culpa si unul pentru, atentie!, braconaj cinegetic. Ei bine, in gradina batranului anchetatorii ... citeste toata stirea