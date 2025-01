RAU LOC de "antrenament" pentru obtinerea permisului auto si-a gasit! A mers la noroc...

Politistii Biroului Rutier Valcea au depistat, la data de 18 ianuarie 2025, in jurul orei 18.00, un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in comuna Bujoreni, care conducea un autoturism pe strada Calea lui Traian din municipiul Ramnicu Valcea.In urma ... citește toată știrea