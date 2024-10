RAZIE NOCTURNA a politistilor valceni. Mai multi soferi au fost "scosi din trafic, reprezentand un pericol pentru ceilalti participanti"

In cursul noptii de vineri spre sambata (11 spre 12 octombrie 2024), politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au organizat si desfasurat o actiune pentru cresterea sigurantei rutiere pe principalele artere de circulatie din judet, in special in zonele unde au fost inregistrate accidente rutiere grave produse pe fondul vitezei excesive.Cu aceasta ocazie, au fost folosite aparatele radar, aparatele etilotest si aparatele drugtest, pentru depistarea conducatorilor ... citește toată știrea