Rechizite pentru elevii rromi de la Scoala Sinbotin

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, parintele Nicolae Dorin Buda, inspector coordonator al Departamentului de misiune pentru rromi, cu sprijinul Paraclisului Arhiepiscopal "Toti Sfintii" din Ramnicu-Valcea, a oferit rechizite elevilor rromi de la Scoala Primara Sinbotin."Proiectele cu caracter social si educativ desfasurate in Arhiepiscopia Ramnicului isi propun sprijinirea familiilor aflate in situatii de risc social insa, in acelasi timp, au ... citeste toata stirea