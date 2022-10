Relaxare de duminica pe soselele din Valcea: 207 de soferi amendati din 364 opriti in trafic

O razie de cateva ore desfasurata ieri, 2 octombrie 2022, a scos in evidenta ca duminica soferii nu prea au chef sa respecte regulile de circulatie. Peste 360 de masini oprite si peste 200 de conducatori auto au fost sanctionati contraventional.Potrivit IPJ Valcea, lucratorii de politie rutiera au iesit in strada special pentru a-i depista pe cei care nu respecta regimul legal de viteza, nu poarta centura de siguranta sau conduc sub influenta bauturilor alcoolice ori a substantelor ... citeste toata stirea