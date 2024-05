RESTRICEsII de circulatie pe mai multe drumuri din judet, la inceput de weekend

Angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate si astazi, 24 mai 2024, diverse lucrari pe drumurile pe care le au in administrare si intretinere, lucrari care vor necesita impunerea temporara a unor limitari de trafic rutier. Astfel, in functie de conditiile meteo, in judetul nostru sunt valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* Pe sectorul de drum DN 7 (km 212+000 - km 213+000), pe raza orasului Brezoi (zona Proieni), se lucreaza la frezare covor asfaltic, intre orele ... citește toată știrea