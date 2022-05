Reteaua de termoficare din Ramnicu Valcea, reabilitata printr-un proiect european in valoare de 17 milioane de euro

Aproximativ 17 milioane de euro, fonduri europene, investeste Consiliul Judetean Valcea in modernizarea retelei de termoficare din municipiul resedinta - Ramnicu Valcea, informeaza Agentia de presa Rador.Potrivit presedintelului Consiliului Judetean, Constantin Radulescu lucrarile, aflate in desfasurare, presupun reabilitarea a aproximativ 14 kilometri de conducte primare si secundare prin care este distribuit agentul termic in locuinte.Prin finalizarea ... citeste toata stirea