Reteaua DIANA a inaugurat magazinul cu numarul 81!

Astazi, 23 aprilie 2024, reteaua de magazine DIANA a anuntat deschiderea unei noi unitati. Este vorba despre un magazin situat in Picior de Munte (comuna Dragodana) din judetul Dambovita. Mai jos va prezentam informatiile pe care reprezentantii retelei de magazine DIANA ni le-au oferit in acest context."Reteaua de magazine DIANA are placerea de a anunta deschiderea celui de-al 81-lea magazin din retea si al treilea magazin in judetul Dambovita, amplasat pe Calea Targoviste, nr. 220, in comuna ... citește toată știrea