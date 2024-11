Reteaua Magazine DIANA se extinde in Ramnicu Valcea. A deschis magazinul cu numarul 84

Magazine DIANA continua sa fie aproape de comunitate prin inaugurarea celui de-al 84-lea magazin din retea, ce a avut loc astazi, 22 noiembrie, la ora 11.00, in Ramnicu Valcea, pe Strada Mihai Viteazul, nr. 66B. Noul magazin este pozitionat ideal intr-o zona-reper pentru ramniceni, cunoscuta sub numele de "La mese", oferind locuitorilor acces rapid la produsele de care au nevoie zilnic.Magazinul DIANA Matei Basarab are o suprafata de peste 120 mp si o sortimentatie de peste 3.000 de produse ... citește toată știrea