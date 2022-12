"Revelion 2023" organizat de Primaria Municipiului in centrul Ramnicului - cea mai distractiva modalitate de a intra in noul an!

In ultima zi a acestui an se va pune punct final la manifestarile ce au animat Targul "Decembrie Magic" din centrul Ramnicului cu spectacolul "Revelion 2023". Pe 31 decembrie, de la ora 22.00, pe scena din Scuarul Mircea cel Batran va urca ansamblul "Ale & Friends" coordonat de prof. Camelia Clavac, ce va fi urmat, la ora 22.15, de show-ul sustinut de Claudia Patrascanu & Band. La ora 23.05, ramnicenii ce vor alege sa treaca in noul an in centrul orasului se vor incalzi pe ritmurile ... citeste toata stirea