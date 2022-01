Revin radarele fixe pe Valea Oltului. Camerele depisteaza si daca aveti ITP-ul expirat

Cele mai aglomerate si periculoase sosele din tara au intrat in atentia autoritatilor. Si nu, nu va ganditi ca vor sa investeasca in modernizarea infrastructurii prea curand, ci au de gand sa monteze camere de monitorizare a traficului. La inceputul acestui an, adica in scurt timp, vor fi montate 600 de radare fixe pe cele mai aglomerate drumuri din tara. Pe lista publicata de autoritati se regaseste si sectorul din DN7 dintre Valcea si Sibiu, pe Valea Oltului. Majoritatea camerelor de ... citeste toata stirea