REZULTATE ALEGERI! Toate localitatile judetului. UP-DATE ORA 03.00: Au ramas doar cateva localitati din judet in care inca nu am aflat numele primarilor alesi

Urnele s-au inchis in aceasta seara de duminica, 9 iunie 2024, iar numaratoarea voturilor a inceput. Pe masura ce vom avea rezultate din toate cele 89 de localitati ale judetului, le vom publica in acest articol, care va fi in permanenta actualizat, inclusiv pe parcursul zilei de luni, 10 iunie 2024. Pe cat posibil, vom incerca sa prezentam si informatii referitoare la rezultatele alegerilor pentru consiliile locale din cat mai multe localitati valcene.CONSILIUL JUDEEsEAN VALCEA - CONSTANTIN ... citește toată știrea