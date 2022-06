Rezultatele la Evaluare Nationala 2022, in Valcea. Numarul mediilor de 10 s-a triplat fata de 2021

Doar trei absolventi de clasa a VIII-a, din judetul Valcea, din cei 221 la nivel de tara, toti de la scoli prestigioase din municipiul Ramnicu Valcea, au reusit in acest an sa obtina media maxima la examenul de Capacitate. Fata de anul trecut, cand Valcea obtinea doar doua medii de 10 la Evaluarea Nationala, din care una dupa recorectare, anul acesta, inainte de contestatii, judetul are deja trei medii de 10. In schimb, in 2020, la Valcea se obtineau 17 medii maxime. Reprezentantii ... citeste toata stirea