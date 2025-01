RUPT de beat si fara permis, la volan pe soselele din Valcea. Politistii l-au prins pe inconstientul in varsta de 22 de ani

Astazi, 8 ianuarie 2025, politistii Serviciului Rutier Valcea au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 22 de ani, domiciliat in comuna Salatrucel, judetul Valcea. Din cercetarile efectuate, s-a stabilit ca acesta a fost depistat conducand un autoturism pe Drumul National 7, in comuna Bujoreni, in cursul noptii trecute, in jurul orei 01.00, desi nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In urma testarii cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca tanarul avea o ... citește toată știrea