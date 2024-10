S-A APROBAT! Vezi lista localitatilor prin care va trece viitoarea conducta de gaze: Slatioara, Vaideeni, Horezu, Costesti, Tomsani, Pausesti...

Miercuri, 2 octombrie 2024, in sedinta de Guvern, Executivul a aprobat un proiect de hotarare care vizeaza aprobarea listei terenurilor agricole situate in extravilan pentru proiectul de importanta nationala in domeniul gazelor naturale "Conducta de transport gaze naturale Tetila - Horezu - Ramnicu Valcea". Conform informatiilor prezentate de Guvernul Romaniei, realizarea acestui proiect prevede inclusiv "alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica". Titularul ... citește toată știrea