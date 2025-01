S-a dat startul accidentelor GRAVE pe noul an. DN 7 este blocat in zona Ramnicului

Astazi, 4 ianuarie 2025, in jurul orei 13.00, pe DN 7, in zona municipiului Ramnicu Valcea, traficul rutier este afectat in ambele sensuri ca urmare a producerii unui accident rutier.Din primele cercetari efectuate la fata locului, s-a stabilit ca in evenimentul rutier au fost implicate un autoturism si un vehicul de transport persoane.Un echipaj medical ... citește toată știrea