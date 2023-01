S-a deschis etapa de inscrieri pentru licitatia de atribuire a amplasamentelor in cadrul Targului "Martisor 2023"

In aplicarea HCL nr. 391/2022, Primaria muncipiului Ramnicu Valcea organizeaza licitatia cu strigare in vederea atribuirii amplasamentelor pentru desfasurarea comertului stradal specific ocazionat de Targul "Martisor 2023". Cele 84 de amplasamente - 48 in zona centrala (Scuarul Mircea cel Batran), 26 in cartierul Ostroveni (18 la Complexul Comercial "Hermes" si 8 la blocul A11/3) si 10 la Complexul Nord vor fi adjudecate in cadrul sesiunilor de licitatie gazduite de sala de protocol de la Sala ... citeste toata stirea