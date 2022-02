S-a semnat contractul de achizitie pentru inca 12 autobuze

Primarul Mircia Gutau a semnat contractul de achizitie pentru un nou lot de 12 autobuze cu lungimea de minim 10 m ce urmeaza sa intre in reteaua de transport urban de calatori din municipiul Ramnicu Valcea.Castigatoarea desemnata a licitatiei pentru acest lot este Asocierea OTOKAR EUROPE filiala Bucuresti SRL (lider de asociere) si OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. (asociat), iar valoarea contractului este de 13.774.440 lei fara TVA pentru 12 autovehicule de tip Otokar Kent C CNG. Din ... citeste toata stirea