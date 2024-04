S-A SPART "conducta" cu restrictii rutiere! Astazi, se lucreaza in cinci locuri pe drumurile din judet

Zilele trecute, pe drumurile nationale din Valcea, au fost valabile cate doua-trei restrictii ale traficului rutier, in locuri diferite, pentru desfasurarea unor lucrari. Ei bine (sau... rau, ar spune soferii), astazi, 11 aprilie 2024, in functie de conditiile meteo, pe drumurile nationale din Valcea sunt valabile se va lucra in cinci locuri, dupa cum urmeaza:* Pe sectorul de drum DN 7 (km 218+800 - km 228+000), pe raza localitatilor Tutulesti-Caineni, se lucreaza la reparatii asfaltice intre ... citește toată știrea