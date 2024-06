Sa vedeti ce cautare vor avea taxiurile in perioada urmatoare! Politistii valceni au retinut 126 de permise

Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au desfasurat, in perioada 17-23 iunie 2024, diverse actiuni, in tot judetul, in cadrul actiunii ROADPOL Alcohol&Drugs. Activitatile s-au desfasurat la nivel national, precum si simultan, la nivelul tuturor statelor care sunt membre ale Organizatiei Politiilor Rutiere Europene ROADPOL. In cadrul activitatilor desfasurate, la nivelul judetului Valcea, au fost efectuate aproximativ 1.200 de testari pentru detectarea ... citește toată știrea