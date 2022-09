"Safety days" pe soselele din Valcea. Zeci de amenzi pentru nerespectarea normelor rutiere

Zilele acestea, politistii rutieri din Valcea incearca, prin actiunile lor, sa-i educe pe participantii la trafic, fie ei soferi, motociclisti, biciclisti, trotinetisti sau pietoni, si sa-i determine sa constientizeze riscurile la care se expun in situatia in care nu respecta normele rutiere. In acest scop, au fost organizate razii pe principalele artere din judet. Oamenii legii au vizat cresterea gradului de disciplina rutiera, prevenirea si combaterea consumului de alcool si droguri la volan ... citeste toata stirea