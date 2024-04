Saptamana incepe cu restrictii rutiere pe patru portiuni de drumuri din Valcea!

Angajatii de la Drumuri Nationale desfasoara si astazi, 15 aprilie 2024, in prima zi a saptamanii, diverse activitati specifice. Astfel, in functie de conditiile meteo, vor fi valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* Pe sectorul de drum DN 7 (km 186+000 - km 189+000) in extravilanul localitatii Gura Vaii, se lucreaza la cosit vegetatie mecanizat, intre orele 08.00 - 16.00. Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe ambele sensuri de mers;* Pe sectorul de drum DN 7 (km 227+000 - km ... citește toată știrea