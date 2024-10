Saptamana incepe cu restrictii rutiere. SE LUCREAZA in doua locuri, pe DN 7, la Calimanesti, dar si in alte trei localitati din judetul Valcea

Luni, 7 octombrie 2024, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate mai multe lucrari pe care drumurile pe care le au in administrare, pentru care este necesara impunerea temporara a unor restrictii de circulatie rutiera. Lista acesto restrictii (in functie si de conditiile meteo) este urmatoarea:* Pe DN 7, la km 198+200 - km 198+500, in extravilanul orasului Calimanesti se lucreaza la consolidare versanti, pana la ora 16.00. Circulatia rutiera se inchide/deschide in ... citește toată știrea