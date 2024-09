SARACII OAMENI! Valcenii au scapat ieftin dupa ultimele capricii ale vremii... in comparatie cu altii

Ploile care au cazut ieri (13 septembrie 2024), dar si astazi pe teritoriul judetului Valcea nu au provocat, din fericire, probleme prea insemnate. A plouat destul de mult, uneori torential, cel putin in partea de nord a judetului Valcea, dar si in zonele limitrofe municipiului Ramnicu Valcea. Cea mai mare problema provocata in judetul Valcea din cauza caderilor de precipitatii a fost reprezentata de o alunecare de teren care a dus la blocarea Drumului National 7 - Valea Oltului in zona Gura ... citește toată știrea