Sase luni! Atat i-au interzis politistii valceni unui buzoian sa isi foloseasca masina

Ieri, pe 1 mai, politistii valceni au desfasurat noi controale in judet. Angajatii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au depistat, pe Drumul National 7, in orasul Calimanesti, un barbat in varsta de 31 de ani, domiciliat in comuna Valcelele din judetul Buzau, in timp ce efectua transport public de persoane contra cost, fara a detine autorizatie TAXI sau o copie conforma ... citește toată știrea