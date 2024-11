SASE PERSOANE sunt transportate la spital dupa accidentul grav din aceasta seara. CINE se afla la volan

La data de 16 noiembrie 2024, in jurul orei 21.00, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN7, in localitatea Racovita, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului s-au deplasat politistii Serviciului Rutier, care au stabilit ca un barbat de 28 de ani, din localitatea Brezoi, in timp ce conducea un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism ... citește toată știrea